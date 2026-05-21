Tallassee baseball announced last week its own standout, rising senior Brue Milner, will participate in the upcoming AHSAA North-South All Star baseball game. The selection is a huge honor for Milner and any athlete who participates, as an opportunity to showcase their talents as one of the top prospects in the state for their given sport and potentially garner attention from college coaches. 

For Milner, that attention is mostly unnecessary. Last summer, Milner announced his verbal commitment to Georgia Tech for baseball. In Perfect Game’s Class of 2027 rankings for the top catchers in the country, Milner’s name was featured at the No. 20 spot — the highest ranked catcher in the state for his class. 