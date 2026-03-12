The Reeltown softball team got itself into some high scoring slugfest last week; however, none of which resulted in wins.

First was the classic Battle of Highway 50, against Dadeville for the crosstown rivalry bout. Ultimately, it was the Tigers who walked away with a 10-8 victory — exploding in the final two frames.

031126-reeltown softball.jpg
File / TPI Reeltown's Kira Chappell recorded two hits against Beulah last week. Reeltown scored a total of 18 through two games, but fell in both.