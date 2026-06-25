Kaleb Ballard nabs new offer, attends Rivals camp 

Wetumpka’s top recruit has stayed busy throughout this summer, racking up offers and attending camps at several colleges. Ballard received his 26th scholarship last week from the University of North Carolina. The No. 2 ranked tight end in the Class of 2028 also attended a camp at the University of Florida, a school which has already extended him an offer. Through it all, Ballard is still doing double time with basketball, attending play dates with his team while maintaining the rigorous schedule of workouts in preparation for football season. 

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