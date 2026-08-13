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Cliff Williams / TPI Tallassee Elementary School kindergarten teacher Allison Hill comforts one of students after his mother left the classroom on the first day of school.

Veteran teachers have seen it all — especially on the first day of school.

There are students who are not ready to leave their parents. And there are parents who are not ready to leave their children behind. Tallassee Elementary School kindergarten teacher Allison Hill had them both in a matter of moments Tuesday morning for the first day of kindergarten.

PHOTOS: First Day of School at Tallassee Elementary

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