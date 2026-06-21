Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.
June 21
kAmkDA2?m• p q=24< 76>2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 H6=72C6 4964< @? r6?EC2= q@F=6G2C5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p 49:=5 4FDE@5J 5:DAFE6 H2D C6A@CE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? s@C>2? pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 5@>6DE:4 :?4:56?E @? v:=>6C pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? p:CA@CE #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p ?@:D6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 a_k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p DFDA:4:@FD A6CD@? H2D C6A@CE65 @? r96C@<66 %C2:=]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 ?@ :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? !2IE@? sC:G6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• %96 C@25H2J H2D C6A@CE65 3=@4<65 @? $@FE9 p?? pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? (2=?FE $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? !@EED sC:G6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• !C@A6CEJ 52>286 H2D C6A@CE65 @? }@E2DF=82 #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ E96 %2==2DD66 u:C6 s6A2CE>6?E @? uC:6?5D9:A #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? v:=>6C pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p EC66 H2D C6A@CE65 :? E96 C@25H2J @? |2465@?:2 #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? s@C>2? pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 5@>6DE:4 :?4:56?E @? v:=>6C pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? p:CA@CE #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 `hk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p? 232?5@?65 G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? %9:C5 $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• %967E H2D C6A@CE65 @? qFC?E $AC:?8D %C2:=6C r@FCE]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? t2DE !2EE@? $EC66E 2?5 !:?69FCDE $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 `gk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p 7:89E :? AC@8C6DD H2D C6A@CE65 @? !:?69FCDE $EC66E 2?5 }@E2DF=82 #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p EC66 H2D C6A@CE65 :? E96 C@25H2J @? qFC?6J #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 `fk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? qFCE $AC:?8D %C2:=6C r@FCE]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p? :?E@I:42E65 5C:G6C H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? y2>6D $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• vF? D9@ED H6C6 C6A@CE65 @? $J=G2? {2?6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• uC2F5F=6?E FD6 @7 2 563:E 42C5 H2D C6A@CE65 @? t2DE !2EE@? $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? r2>6==:2 sC:G6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2?@E96C 286?4J @? q6? %2J=@C #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? {:EE=6 #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• %C6DA2DD:?8 H2D C6A@CE65 @? %9:C5 pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 `ek^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• rC:>:?2= >:D49:67 H2D C6A@CE65 @? (6DE y2>6D $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p EC66 H2D C6A@CE65 :? E96 C@25H2J @? }@CE9 p?? pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• %967E H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? }@E2DF=82 #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p 4:G:= 5:DEFC32?46 H2D C6A@CE65 @? q6?D@? sC:G6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? w:==4C6DE $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p AC:G2E6 AC@A6CEJ >@E@C G69:4=6 244:56?E H2D C6A@CE65 @? y@C52? pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? {@H6C %FD<6866 #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? w:89H2J aah 2?5 |2A=6 $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 `dk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? |2A=6 $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p 5@>6DE:4 5:DAFE6 H2D C6A@CE65 @? qFC?6J #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? v:=>6C pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p >:DD:?8 ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• %967E H2D C6A@CE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC6DA2DD:?8 42== @? uC:6?5D9:A #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p DFDA:4:@FD A6CD@? H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? #:G6C<?@==6 #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? wF5D@? !=246]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ E96 %2==2DD66 u:C6 s6A2CE>6?E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? !@A=2C $EC66E]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8myF?6 `ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? w6C5 $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q:C49 $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p CF?2H2J ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p 5@>6DE:4 5:DAFE6 H2D C6A@CE65 @? w6C5 $EC66E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p EC66 H2D C6A@CE65 :? E96 C@25H2J @? pD9FCDE q2C #@25]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m• p >:DD:?8 ;FG6?:=6 H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ $EC66E]k^DA2?mk^Am