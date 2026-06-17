Missing Juvenile
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Submitted / TPI Liam Hathcock, 13, of Tallassee was last seen wearing these khaki cargo pants and grey Puma shirt as he walked away from his home.

It’s been 24 hours since Liam Hathcock was last seen in the Dark Corners Road area. But it doesn’t mean the search for the 13-year-old boy has stopped.

“He and his mother had just gotten home and were bringing groceries inside,” Elmore County Emergency Management Agency director Keith Barnett said. “When they finished, he walked back outside and hasn’t been seen since.”

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Cliff Williams / TPI First responders stage near Dark Corners Road near Liam Hathcock’s home. Search Tuesday night and Wednesday concentrated on the area near the teenager’s home.
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Cliff Williams / TPI First responders walk back to their vehicle for dive equipment after scouting a pool behind a vacant home.
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Cliff Williams / TPI An ALEA helicopter searches the area around Dark Corners Road Wednesday afternoon.

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