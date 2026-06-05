It was supposed to be a night of remembrance.
Family and friends had gathered at the Marathon on Jordan Avenue in Tallassee to remember a loved one they buried earlier in the day. They left. Tallassee Police Department logs show officers requested a loitering crowd to leave a location on Jordan Avenue. Some went to Log Circle, but they all came together again at “The Shed,” a location behind Jack’s on Gilmer Avenue. A surveillance camera captured audio of what happened at 11:16 p.m. Saturday, May 30.
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