It was supposed to be a night of remembrance. 

Family and friends had gathered at the Marathon on Jordan Avenue in Tallassee to remember a loved one they buried earlier in the day. They left. Tallassee Police Department logs show officers requested a loitering crowd to leave a location on Jordan Avenue. Some went to Log Circle, but they all came together again at “The Shed,” a location behind Jack’s on Gilmer Avenue. A surveillance camera captured audio of what happened at 11:16 p.m. Saturday, May 30.