Editor’s Note: An Elmore County Jail inmate is identified as Preacher Man. He is close to getting out of jail and is hopeful to turn his ways around once outside. His name is not being used in an attempt to protect him from gang members he once associated with.
Inspiration for youth can come from almost everywhere.
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