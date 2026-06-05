For the second time in six years, Larry Hutchinson, 70, of Tallassee, has been sentenced for sex crimes. This time, Judge Patrick Pinkston sentenced him to prison.

Hutchinson appeared in Pinkston’s courtroom last week in a wheelchair and using supplemental oxygen after pleading guilty to second-degree sex abuse in February. He was arrested in December 2024 following an October 2024 incident in Tallassee.

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