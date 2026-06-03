One person has been arrested for the murder of Ronderius Hooks.

The Montgomery Police Department assisted the Tallassee Police Department to detain Jamario Butler, 31, of Tallassee, Wednesday morning. He was charged by the Tallassee Police Department with murder, first-degree assault and discharging a firearm into an unoccupied vehicle related to the shooting death and shooting injury on Gilmer Avenue Saturday night.

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