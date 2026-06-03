June Tallassee Council
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Cliff Williams / TPI The Tallassee City Council shared what it thinks should happen in Tallassee.

Tallassee Mayor Joey Wiginton has been asking everyone for input on what they want to see or done in Tallassee.

At last week’s Tallassee City Council meeting, Wiginton posed the question to councilmembers, something he has been asking them to do as well in previous meetings. The council shared ideas of making sure city assets are secure, to transparency, helping downtown and not to forget other parts of the city.

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