The fall cannot come fast enough, and thankfully, the Reeltown football team gave fans a taste to hold us over through the summer.
To cap off spring football practice slate, just like they always have under Matt Johnson, the Rebels hosted their annual Blue vs. White scrimmage. Although there was some continuity with a lot of returning faces, there were new names for the Reeltown faithful to familiarize themselves with.
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