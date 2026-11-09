Arrest and incident reports of the Tallassee Police Department from Nov. 2 to Nov. 8 Nov 9, 2026 18 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Nov. 8 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm• p EC66 H2D C6A@CE65 :? E96 C@25H2J @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] fk^DEC@?8mk^AmkAm• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? pD9FCDE pG6?F6]k^AmkAm• #64<=6DD 5C:G:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2?@E96C 286?4J @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? ~=5 qC:586 $EC66E]k^AmkAm• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? uC66>2? pG6?F6]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ek^DEC@?8mk^AmkAm• vF?7:C6 H2D C6A@CE65 @? }@E2DF=82 #@25]k^AmkAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^AmkAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 ?@ :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? w:89H2J aah]k^AmkAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^AmkAm• rC:>:?2= >:D49:67 H2D C6A@CE65 @? w:4<@CJ $EC66E]k^AmkAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2?@E96C 286?4J @? w:89H2J aah]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] dk^DEC@?8mk^AmkAm• |6?24:?8 H2D C6A@CE65 @? y@C52? pG6?F6]k^AmkAm• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? vC:>6D $EC66E]k^AmkAm• %C6DA2DD:?8 H2D C6A@CE65 @? $@FE9 sF3@:D6 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ck^DEC@?8mk^AmkAm• p DFDA:4:@FD G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 ?@ :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? |2:? $EC66E]k^AmkAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? (@@5 $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] bk^DEC@?8mk^AmkAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^AmkAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^AmkAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 ?@ :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^AmkAm• p H9:E6 76>2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 E967E 42== @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• p AC:G2E6 AC@A6CEJ 244:56?E H2D C6A@CE65 @? t2DE #@@D6G6=E $EC66E]k^AmkAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q=@DD@> r:C4=6]k^AmkAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? q=@DD@> r:C4=6]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ak^DEC@?8mk^AmkAm• p 7:89E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^AmkAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? sFDEJ #@25]k^AmkAm• p D6IF2= 2DD2F=E H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^AmkAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 5@>6DE:4 5:DAFE6 42== @? pK2=62 $EC66E]k^AmkAm• p?:>2= 4@?EC@= H2D C6BF6DE65 @? q6? (@CE9:?8 #@25]k^AmkAm• p? 2?:>2= 3:E6 H2D C6A@CE65 @? #2?D@> sC:G6]k^AmkAm• p DFDA:4:@FD A6CD@? H2D C6A@CE65 @? |2:? $EC66E]k^AmkAm• #64<=6DD 5C:G:?8 H2D C6A@CE65 @? |2465@?:2 #@25]k^AmkAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? }@E2DF=82 #@25]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Arrest Crime Tallassee Tallassee Police Department Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular Allegations of sexual impropriety filmed by fire chief laid out in hearing for Tallassee police chief Reeltown dominates J.U. Blacksher in first round victory ‘Blackhawk Patrol’ honors 3 Eagle Scouts Tallassee council retains Buce as police chief Arrest and incident reports of the Tallassee Police Department from Nov. 2 to Nov. 8 Local Weather Currently in Alexander City 43° Clear74° / 37° 2 AM 43° 3 AM 43° 4 AM 42° 5 AM 44° 6 AM 45° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.