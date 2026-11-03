Just over a week after Tallassee Mayor Joey Wiginton placed Tallassee police chief Todd Buce on leave, the Tallassee City Council wouldn’t give the mayor a motion to remove Buce from his job at a hearing Monday night.
Buce was put on leave on Oct. 23 and the lack of motion Monday night means Buce can return to the Tallassee Police Department as chief.
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