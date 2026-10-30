It’s hard to believe Reeltown derailed Elmore County in the first quarter, and it’s also hard to believe Alijah Woods topped his performance from a week ago.
Well, after a 58-14 win for the Rebels, there is no other option than to believe it.
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