It’s hard to believe Reeltown derailed Elmore County in the first quarter, and it’s also hard to believe Alijah Woods topped his performance from a week ago.

Well, after a 58-14 win for the Rebels, there is no other option than to believe it.

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Samuel Higgs / TPI Reeltown's Alijah Woods (16) breaks away on a long run.
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Samuel Higgs / TPI Elmore County's Kason Moe (19) attempts a pass with pressure from Reeltown's Jackson Renfroe (18)