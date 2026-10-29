What started as a backfield injury has led to one of the most dominant three-week stretches in Alabama high school football.

The kind of player Alijah Woods has been in his career at Reeltown has been a well-documented subject — much of which can be encapsulated by his 36-touchdown junior season, compiling 2,508 all-purpose yards in the process.

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Samuel Higgs / TPI Reeltown's Alijah Woods (16) has been on a tear the last three week of the football season. Through three games he's scored 15 touchdowns in all three phases of the game.