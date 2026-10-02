Tallassee found itself in a difficult position against Charles Henderson, and despite a stronger second-half effort, the Tigers could not overcome the Trojans’ early advantage.

Charles Henderson defeated Tallassee 51-26, using a strong first half to build a lead before the Tigers attempted to mount a comeback after halftime.

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Cliff Williams / TPI Tallassee’s Hudson Timmerman (3) and the Tigers pick up a win over Charles Henderson on Thursday. OR Tallassee’s Hudson Timmerman (3) and the Tigers fall in a region matchup to Charles Henderson on Thursday.