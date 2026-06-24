Featured Council approves demolition of 2 houses Cliff Williams Cliff Williams Staff Writer Author email Jun 24, 2026 Jun 24, 2026 Updated 6 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Two dilapidated homes will come down soon in Tallassee. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%96 %2==2DD66 r:EJ r@F?4:= 2AAC@G65 E96 56>@=:E:@? @7 9@>6D @? r=:77 2?5 (2D9:?8E@? DEC66ED] ~E96C 9@>6D 2C6 :? E96 AC@46DD @7 6:E96C 36:?8 C6A2:C65 @C 56>@=:D965]k^Am kAm“%96 9@>6D H6C6 564=2C65 2 AF3=:4 ?F:D2?46[” %2==2DD66 |2J@C y@6J (:8:?E@? D2:5] “{6EE6CD H6C6 D6?E E@ E96 AC@A6CEJ @H?6CD]”k^AmkAm~?6 @7 E96 9@>6D E@ 36 56>@=:D965 H:== 92G6 2 =:6? A=2465 282:?DE E96 AC@A6CEJ 3J E96 4:EJ] %96 @E96C :D 364@>:?8 AC@A6CEJ @7 E96 4:EJ] (:8:?E@? D2:5 E96 AC@A6CEJ @H?6C 28C665 E@ 8:G6 E96 AC@A6CEJ E@ E96 4:EJ 2?5 2==@H E96 56>@=:E:@?]k^AmkAm“(6 42? E96? D6== E96 AC@A6CEJ[” (:8:?E@? D2:5] “%92E :D C62==J E96 36DE H2J 7@C FD]”k^AmkAmr@56 6?7@C46>6?E @77:46C tC:4 y@?6D D2:5 @?6 @7 D:I 9@>6D :D 36:?8 8:G6? 2? 6IE6?D:@? 2D E96 7:C6 52>286 :D?’E E92E 325 2?5 E96 AC@A6CEJ @H?6C >2J 92G6 2 AFC492D6C =:?65 FA]k^AmkAmp55:E:@?2==J[ 2AAC@G2= H2D 8C2?E65 3J E96 4@F?4:= 7@C E96 %2==2DD66 u:C6 s6A2CE>6?E E@ 2AA=J 7@C 2 8C2?E 7@C 2 ?6H 962GJ C6D4F6 ECF4<] u:C6 49:67 tC:4 y@?6D D2:5 E96 56A2CE>6?E H2D ;@:?:?8 H:E9 G@=F?E66C 7:C6 56A2CE>6?ED :? t4=64E:4[ #65=2?5 2?5 uC:6?5D9:A 7@C E96 8C2?E 2AA=:42E:@?]k^AmkAm“(6 92G6 >FEF2= 2:5 28C66>6?ED H:E9 E96> 2?5 C6DA@?5 H:E9 E96>[” y@?6D D2:5] “%9:D H:== 42CCJ =@ED @7 6BF:A>6?E E@ D46?6D H96C6 :E :D ?66565]”k^AmkAm%96 ECF4< H@F=5 42CCJ :E6>D DF49 2D 492:?D2HD[ 6IEC24E:@? 6BF:A>6?E 2?5 @E96C 6BF:A>6?E ?646DD2CJ 7@C C6D4F6 @A6C2E:@?D]k^AmkAmpE E96 4@F?4:=’D ?6IE >66E:?8 :E H:== E2<6 FA H92E E@ 5@ H:E9 %2==2DD66 !@=:46 s6A2CE>6?E zh '682D] %2==2DD66 A@=:46 49:67 %@55 qF46 D2:5 :E H:== 4@DE 36EH66? S``[___ 2?5 Sa_[___ E@ C6A=246 E96 zh]k^AmkAm“(6 92G6 2 92?5=6C 2=C625J E92E :D EC2:?65[” qF46 D2:5] “%96C6 :D 2 D9@CE EC2:?:?8 E92E 4@F=5 @44FC E@ 2==@H E92E 92?5=6C E@ E2<6 @G6C '682D]”k^AmkAm%96 4@F?4:= DFCA=FD65 E96 2?:>2= 2E =2DE H66<’D >66E:?8 2?5 H:== 2==@H 9:> E@ 8@ 9@>6 H:E9 9:D 92?5=6C] k^AmkAm%96 92?8FA :D @G6C 4@DED] '682D[ 9:D EC2:?:?8 2?5 E96 EC2:?:?8 @7 E96 @77:46C H2D 5@?2E65 E@ E96 56A2CE>6?E 2 4@FA=6 @7 J62CD 28@] %96 4@F?4:= H:== 564:56 H92E E96 92?5=6C H:== ?665 E@ A2J :7 2?JE9:?8 2E E96 ?6IE 4@F?4:= >66E:?8]k^AmkAm%96 4@F?4:= H:== 2=D@ 4@?D:56C 2AAC@G:?8 2 @?6 E:>6 A2J>6?E E@ #6E:C6>6?E $JDE6>D @7 p=232>2 :? E96 2>@F?E @7 Se[bdb 7@C 4FCC6?E 4:EJ C6E:C66D]k^AmkAmx? @E96C 24E:@? E96 %2==2DD66 r:EJ r@F?4:=ik^AmkAm• pAAC@G65 >:?FE6D @7 E96 |2J ae >66E:?8]k^AmkAm• pAAC@G65 2 >6>@C2?5F> @7 F?56CDE2?5:?8 H:E9 E96 t=>@C6 r@F?EJ t4@?@>:4 s6G6=@A>6?E pFE9@C:EJ 7@C D4965F=:?8 D@7EH2C6 7@C E96 ?6H %2==2DD66 #64C62E:@? r6?E6C 2?5 E96 EFC7 7:6=5 2E y]t] ‘w@E’ ~’qC:6? $E25:F>]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Tallassee Tallassee City Council Dilapidated Structures Cliff Williams Staff Writer Author email Follow Cliff Williams Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Tribune e-Edition Tallassee Tribune Tallassee Tribune Most Popular Missing juvenile found safe Arrest and incident reports of the Tallassee Police Department from June 14 to June 21 Missing juvenile reported off Dark Corners Road Reeltown signal caller makes college commitment Search is still ongoing for Liam Hathcock Local Weather Currently in Alexander City 75° Cloudy84° / 62° 11 PM 74° 12 AM 72° 1 AM 72° 2 AM 70° 3 AM 70° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.