The Elmore County High Panthers continued a string of disappointments this week, losing in their Class 4A Region 4 opener against Marbury, 35-6. 

Panther coach Kyle Caldwell laid blame for the failure solely at his own feet. 

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File / TPI

Elmore County falls to Marbury in the Class 4A Region 4 opener.