There is an element in sports where, if you don't say anything, it’ll keep happening. And if you do say it, you’ll usually rebut with a “knock on wood” and find the nearest piece of lumber in your vicinity. 

So out of obligation to the sports gods, the trend noticed in the first two games of the Reeltown football season will not be mentioned. However, it’s hard not to see.

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File / TPI Reeltown quarterback JaMarkius Smith (1) and the Rebels enter Class 2A Region 4 play having yet to allow any points. B.B. Comer is 0-2 on the season, falling to Vincent and Childersburg.