There were some bumps in the road, but none of which truly derailed the Reeltown football team from another great year last season. The Rebels finished 2025 in the Class 2A semifinal and an overall record of 10-4.
Reeltown finished second in the region for the first time in three years, only being out done by Lanett which reached the state title game last year. However, with how much is coming back, the Rebels look to get back on top of the new Class 2A Region 4, and with that atop of the classification as a whole.
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