There is no history between these two programs — at least not yet. But these programs both are in possession of offensive powerhouses, which will be a battle of playmakers. 

When the Elmore County football team and Greenville Tigers meet, they will be facing each other for the first time ever, giving both teams an opportunity to establish the opening chapter of what could become a new rivalry.

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file / TPI Elmore county faces off against greenvile