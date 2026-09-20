Inspired by former leaders, a Reeltown High School senior stepped into a role where she could finally become one. 

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Submitted / TPI Reeltown High School senior Aubrey Lovelady, front row on the right, stands as the Alabama Junior Cattlemen's Association 2026-2027 board treasurer with her fellow board members after their first board meeting in Montgomery.

RHS senior Aubrey Lovelady recently kicked off her second term as the Alabama Junior Cattlemen’s Association board treasurer. Late last month, Lovelady attended the board’s first meeting in Montgomery, but her service started long before in 2025 when she took on the position of at-large director. She said her pursuit for the board was born out of her admiration for the older AJCA board members that came before her. 