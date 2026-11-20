Make them play 48 minutes.
That was the message Reeltown coach Matt Johnson had preached all week. It took hold as the Rebels racked up over 400 yards of offense and outlasted the Luverne High Tigers 42-26 to advance to the AHSAA 2A Semifinals.
kAmkDA2?m“%96 >6DD286 H2D 7@C @FC @776?D6 E@ 5@ H92E E96J 5@[ 2?5 E96J 5:5 :E[” y@9?D@? D2:5] “p?5 E@ <66A :E 4=@D6 8@:?8 :?E@ E96 7@FCE9 BF2CE6C] %96 H@C< E96J’G6 AFE :? :? E96 @77D62D@? 2?5 2== D62D@?[ E92E :7 H6 4@F=5 86E :E E@ E96 7@FCE9 BF2CE6C[ x =:<6 @FC 492?46D] p?5 H6 5:5]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 %:86CD E@@< E96 @A6?:?8 A@DD6DD:@? 2?5 3682? E@ FD6 E96:C D:K6 E@ E96:C 25G2?E286] {:?:?8 FA :? 2? @=5\D49@@= % u@C>2E:@?[ {FG6C?6 >@G65 E96 32== 2E 2 8C:?5:?8 A246 5@H? E96 7:6=5 2?5 :?E@ #636= E6CC:E@CJ F?E:= {F<6 r@EE6? H2D 23=6 E@ D6A2C2E6 E96 7@@E32== 7C@> E96 CF??:?8 324<] %96 32== 3@F?465 7C66 @7 E96 D4CF> @7 3@5:6D 2?5 :?E@ E96 2C>D @7 y2:56? v@C5@?] v@C5@? ?6G6C 3C@<6 9:D DEC:56[ C24:?8 f` J2C5D 5@H? E96 7:6=5 7@C E96 82>6’D 7:CDE A@:?ED]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%92E H2D >2DD:G6[” y@9?D@? D2:5] “w@H >2?J E:>6D 92D 96 5@?6 E92E E9:D D62D@?[ E9@F89n Wy2:56?X :D D@>6E9:?8 DA64:2=] ~FC 5676?D6[ H6 H6C6 5@:?8 H6==[ E96J H6C6 ;FDE =2J:?8 @? FD 3642FD6 E96J H6C6 D@ >2DD:G6 FA 7C@?E]”k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mry |255@I =65 E96 #636=DV 5676?D6 H:E9 `b E24<=6D] t>>6EE y@9?D@? 25565 ?:?6] p44@C5:?8 E@ y@9?D@?[ E92E EFC?@G6C D9:7E65 E96 >@>6?EF> @7 E96 H9@=6 82>6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“x 76=E =:<6 H6 5:5 D@>6 E9:?8D C62==J H6== 62C=J @?[ 3FE 86EE:?8 E92E EFC?@G6C 4@>A=6E6=J 492?865 E96 >@>6?EF> @7 E96 82>6 :? E92E 7:CDE 92=7[” y@9?D@? D2:5] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{FG6C?6 2?DH6C65 :? E96 D64@?5 BF2CE6C] ~? cE9 2?5 `d[ 7C6D9>2? BF2CE6C324< y252G6@? |4rC62CJ 3C@<6 7C66 @? 2 D4C2>3=6 2?5 H@G6 E9C@F89 b` J2C5D H@CE9 @7 D42EE6C65 5676?56CD @? E96 H2J E@ E96 6?5 K@?6] %96 %:86CD H6?E 7@C E96 EH@\A@:?E 4@?G6CD:@? 3FE H6C6 EFC?65 2H2J[ 8:G:?8 E96 #636=D 2 f\e =625]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m“%96J @FEH6:8965 FD FA 7C@?E[ 3FE E96 E6?24:EJ @7 @FC 8FJD[ >2?[ x’> D@ AC@F5 @7 E96>[” y@9?D@? D2:5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 =625 H2D D9@CE\=:G65 2D #66=E@H?’D ?6IE A@DD6DD:@? 6?565 H:E9 2? :?E6C46AE:@? @? cE9 2?5 =@?8[ D6EE:?8 FA 2?@E96C E@F495@H?] %9:D E:>6[ E96 %:86CD ;F>A65 29625 `a\f H:E9 ei`a =67E 367@C6 92=7E:>6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 #636=D[ H9@ FA E@ E9:D A@:?E 925?’E 925 >F49 DF446DD >@G:?8 E96 7@@E32== 7@CH2C5[ 7@F?5 E96:C 32=2?46 2?5 FD65 2 >:I @7 %C2J=6? #@36CED CFD96D H:E9 E96 A2DD:?8 @7 y2|2C<:FD $>:E9 E@ C6E2<6 E96 =625] #@36CED 7:?:D965 E96 ?:89E H:E9 ca J2C5D 2D E96 #636=D CFD965 7@C 2 4@>3:?65 acg J2C5D] $>:E9[ H9@ 7:?:D965 H:E9 `a` J2C5D A2DD:?8 @? E96 ?:89E[ 4@??64E65 H:E9 v@C5@? 7@C E96 8@\29625 E@F495@H?]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{FG6C?6 2?DH6C65[ D4@C:?8 @? 2 db\J2C5 |4rC62CJ A2DD] %96 #636=D[ E9@F89[ H:E9 `ia_ =67E :? E96 92=7[ H6?E 324< E@ E96 2:C] $>:E9 4@??64E65 H:E9 p=:;29 (@@5D @? 2 ea\J2C5 A2DD 2?5 42E49 7@C E96 E@F495@H?] #66=E@H? H6?E :?E@ E96 =@4<6C C@@> FA a`\`g]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 D64@?5 92=7 36=@?865 E@ E96 #636=D] $>:E9[ 7@C 2 D64@?5 E:>6[ 4@??64E65 H:E9 (@@5D 7@C 2 ea\J2C5 H:E9 cibf =67E :? E96 E9:C5 A6C:@5] %96 D4@C6[ 2?5 E96 %J6C |2E9:D <:4<[ AFE E96 #636=D FA 3J `_] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m(@@5D[ H9@ 7:?:D965 E96 ?:89E `fd J2C5D CFD9:?8[ 5:5 9:D 52>286 :? E96 7@FCE9 BF2CE6C[ D4@C:?8 @? CF?D @7 g_[ 9:D 7:CDE 42CCJ @7 E96 ?:89E[ 2?5 fd[ 9:D D:IE9 42CCJ @7 E96 ?:89E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{FG6C?6 25565 2?@E96C E@F495@H? =2E6 2?5 4@?G6CE65 E96 EH@\A@:?E ECJ[ 3FE E96 82>6 H2D H6== :? 92?5 2E E92E A@:?E]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@C E96 #636= 72:E97F=[ 7@@E32== :D ?@H @? E96 %92?<D8:G:?8 >6?F] #66=E@H? H:== 7246 r@EE@?H@@5 ?6IE H66< @? E96 C@25 H:E9 2 36CE9 :? E96 ap 492>A:@?D9:A 82>6 @? E96 =:?6]k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am