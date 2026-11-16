Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.
Nov. 15
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 2E E96 u:EKA2EC:4< qC:586]k^Am
kAm• %967E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• qC62<:?8 2?5 6?E6C:?8 @7 2 >@E@C G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? }@CE9 y@9?D@? $EC66E]k^Am
kAm• !2?92?5=:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? E96 u:EKA2EC:4< qC:586]k^Am
kAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? z6?E #@25]k^Am
kAmkDEC@?8m}@G] `ck^DEC@?8mk^Am
kAm• p ?@:D6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? y2>6D $EC66E]k^Am
kAm• %C6DA2DD:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? $64@?5 pG6?F6]k^Am
kAm• $FDA:4:@FD 24E:G:EJ H2D C6A@CE65 @? }@E2DF=82 #@25]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2? :?E@I:42E65 DF3;64E 42== @? y@C52? pG6?F6]k^Am
kAm• p 5:D@C56C=J A6CD@? H2D C6A@CE65 @? y@C52? pG6?F6]k^Am
kAm• #64<=6DD 5C:G:?8 H2D C6A@CE65 @? ~C492C5 sC:G6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? |@E@? $EC66E]k^Am
kAm• w2C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D H2D C6A@CE65 @? v6?] r92AAJ y2>6D $EC66E]k^Am
kAm• %967E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• vF? D9@ED H6C6 C6A@CE65 @? !@A=2C $EC66E]k^Am
kAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 :?;FC:6D 2?5 6?EC2A>6?E H2D C6A@CE65 @? z6?E #@25]k^Am
kAm• p 5@>6DE:4 :?4:56?E H2D C6A@CE65 @? y2>6D $EC66E]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? ':4E@C:2 {2?6]k^Am
kAm• p H9:E6 >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 7:89E 42== @? #:G6CD:56 pG6?F6]k^Am
kAmkDEC@?8m}@G] `bk^DEC@?8mk^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 ?@ :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? %9:C5 $EC66E]k^Am
kAm• {@:E6C:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? s6=E2 #@25]k^Am
kAmkDEC@?8m}@G] `ak^DEC@?8mk^Am
kAm• p H9:E6 >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC277:4 DE@A @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAmkDEC@?8m}@G] ``k^DEC@?8mk^Am
kAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 DFDA:4:@FD G69:4=6 42== @? }@E2DF=82 #@25]k^Am
kAm• w2C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D H2D C6A@CE65 @? |2??:?8 r:C4=6]k^Am
kAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAmkDEC@?8m}@G] `_k^DEC@?8mk^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? #65=2?5 #@25]k^Am
kAm• p >@E@C G69:4=6 244:56?E H:E9 :?;FC:6D H2D C6A@CE65 @? uC:6?5D9:A #@25]k^Am
kAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? w6C5 $EC66E]k^Am
kAm• w2C2DD>6?E H2D C6A@CE65 @? u@FCE9 $EC66E]k^Am
kAm• p H9:E6 >2=6 H2D 2CC6DE65 5FC:?8 2 EC277:4 DE@A @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p q=24< >2=6 H2D 2CC6DE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAm• rC:>:?2= >:D49:67 H2D C6A@CE65 @? #2?D@> sC:G6]k^Am
kAm• p? 232?5@?65 G69:4=6 H2D C6A@CE65 @? t2DE #@@D6G6=E $EC66E]k^Am
kAmkDEC@?8m}@G] hk^DEC@?8mk^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? (@CE9:?8E@? r:C4=6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? 5FC:?8 2 >65:42= 42== @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? {@H6C %FD<6866 #@25]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? }@E2DF=82 #@25]k^Am
kAm• p H6=72C6 4964< H2D 4@?5F4E65 @? {:=J pG6?F6 2?5 $@FE9 %2==2DD66 sC:G6]k^Am
kAm• %967E H2D C6A@CE65 @? y@C52? pG6?F6]k^Am
kAm• p? 2?:>2= 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 4:E:K6? @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAm• p H9:E6 >2=6 H2D 2CC6DE65 @? q2C?6EE q@F=6G2C5]k^Am
kAm• %967E @7 D6CG:46D H2D C6A@CE65 @? q=@DD@> r:C4=6]k^Am
kAmkDEC@?8m}@G] gk^DEC@?8mk^Am
kAm• p H9:E6 >2=6 H2D 2CC6DE65 @? #:7=6 #2?86 #@25]k^Am
kAm• p ;FG6?:=6 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am
kAm• pDD:DE2?46 H2D 8:G6? E@ 2 >@E@C:DE @? uC:6?5D9:A #@25]k^Am
kAm• {@:E6C:?8 2?5 A2?92?5=:?8 H2D C6A@CE65 @? v:=>6C pG6?F6]k^Am