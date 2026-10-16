Matt Johnson celebrated win No. 100 Friday night surrounded by friends, family and former players as his Rebels marched all over Randolph County winning 58-0.

“It’s a moment of reflection, thinking about all the guys that were responsible,” Johnson said after the game and the 100-win celebration. “I know the head coach gets the attention, but I’m a small part of a really, really great staff, a great community and some really good players. It’s awesome seeing so many of them come back. That’s what it’s all about. Not the 100 wins, but seeing all of those guys come back. I’m just surrounded by some really good people.”

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Griffin Pritchard / For TPI Reeltown's Alijah Woods (16) bounces a carry to the outside against Randolph County.

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