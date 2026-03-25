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Ta’Karey Ford

A Tallassee man is in the Elmore County Jail after he allegedly raped a girl between 12 and 16 years old who was walking to school in Feburary.

The Tallassee Police Department was called to a Tallassee school by staff following the report of a sexual assault of a student on Feb. 19. Court records state a girl was walking to school when she received a Snapchat message from Ta’Karey Ford, 21, of Tallassee, enticing her inside his residence.

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