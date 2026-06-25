Cliff Williams / TPI The City of Tallassee is hoping to begin construction on new water lines for the industrial park and along Gilmer Avenue by the new year. The projects are one of several the city is doing to improve infrastructure.
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Cliff Williams / TPI The City of Tallassee is hoping to begin construction on new water lines for the industrial park and along Gilmer Avenue by the new year. The projects are one of several the city is doing to improve infrastructure.

Water is essential. It is essential for residents to cook, drink and wash clothes. It is necessary for businesses and industries to operate.

The City of Tallassee knows it has some issues in its water distribution and some of those have been addressed in recent years such as the renovation of the downtown water tank and new lines along Little Road.

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