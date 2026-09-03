The Tallassee Flag Football Team had to navigate a first half full of jitters and mistakes as it began the season on Tuesday against Smiths Station.

The Tigers fought hard in the second half but could not overcome the Panthers in a 25-7 loss at J. E. “Hot” O’Brien Stadium.

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Lizi Arbogast / TPI Tallassee's Jaliyah Williams (2) bullies her way through a pair of Smiths Station defender.

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