Alabama saw its hottest day of the year this past holiday weekend. July also serves as UV Awareness month and only the beginning of high heat temperatures in the state. 

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According to Lake Martin Family Medicine nurse practitioner Laura Daniel, this time of year is the prime time of extreme heat. She said what is recommended when working, exercising or doing anything strenuous outside is to take a pause every 10 minutes to drink water and find shade. 