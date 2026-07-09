Monday’s Camp Hill Town Council meeting brought further insight into the administration’s efforts to improve town maintenance.

Camp Hill Mayor Juanita Woody explained she wants to reinstate the trash process the town had previously with established trash pickups in certain areas and residents were charged if trash was placed outside after the pickup day. She said right now, she cannot enforce any penalties as she said it would be unfair to residents because the town is not doing its job in providing the trash pickup services it once did. 