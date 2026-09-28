The Camp Hill Town Council is continuing progress on cleanup efforts. 

After Camp Hill police chief Corey Shaw finished his reports on the police department, he overviewed the utility department's efforts and progress so far with town cleanups. Camp Hill Mayor Juanita Woody enlisted his help with leading the utility department regarding public works and sanitation. One of his suggestions was considering the hire of a code enforcer to assist with making sure an area that is cleaned continues to stay clean of litter. For the street department brief, Shaw said the department picked up trash on pretty much every road inside the city limits within the last two weeks. 