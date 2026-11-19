DPD & TCSO police reports Nov. 4-10 TPI Staff TPI Staff Author email Nov 19, 2026 7 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Dadeville Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m}@G] gk^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? }@CE9 %2==2DD66 $EC66E H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ek^DEC@?8mk^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? AC:G2E6 AC@A6CEJ H:E9 D=:89E 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAm• %@?J $H2:?[ cg[ @7 p??:DE@?[ H2D 2CC6DE65 @? 2 r:EJ @7 s256G:==6 72:=FC6 E@ 2AA62C H2CC2?E]k^AmkAm• $2?5C2 sF4<[ dd[ @7 s256G:==6[ H2D 2CC6DE65 @? EH@ 4@F?ED @7 A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? t2DE $@FE9 $EC66E]k^AmkAm• p EH@\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? AC:G2E6 AC@A6CEJ H:E9 >:?@C 52>286 2?5 ?@ :?;FC:6D]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ck^DEC@?8mk^AmkAm• p E9C66\G69:4=6 >@E@C G69:4=6 4@==:D:@? @44FCC65 @? &]$] w:89H2J ag_ H:E9 >:?@C 52>286 2?5 @?6 >:?@C :?;FCJ]k^AmkAm• p C6A@CE H2D 7:=65 7@C 92C2DD>6?E 7@C 2? :?4:56?E E92E @44FCC65 @? uC66>2? sC:G6]k^AmkAmpCC6DED H6C6 H:E9@FE :?4:56?E]k^AmkAmkDEC@?8m%2==2A@@D2 r@F?EJ $96C:77’D ~77:46k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m}@G] `_k^DEC@?8mk^AmkAm• z6??6E9 $>:E9[ @7 z6==JE@?[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 49:=5 DFAA@CE]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] hk^DEC@?8mk^AmkAm• #2?52== ~=:G6C H2D 2CC6DE65 7@C 2 72:=FC6 E@ A2J H2CC2?E]k^AmkAmkDEC@?8m}@G] ck^DEC@?8mk^AmkAm• s6CC:4< rF??:?892>[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C AC@32E:@? C6G@42E:@?]k^AmkAm• {286DE2C v@882?D[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C AC@32E:@? G:@=2E:@?]k^AmkAm• s@>:?:BF6 yF586[ @7 |:==3C@@<[ H2D 2CC6DE65 7@C 72:=FC6 E@ 2AA62C 5C:G:?8 H9:=6 C6G@<65]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Report Arrest Traffic Accident Controlled Substance Harassment Warrant Child Support TPI Staff Author email Follow TPI Staff Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Record e-Edition Dadeville Record Dadeville Record Most Popular Tigers ride Jefferson, defensive dominance into quarterfinals Honoring sacrifices: RHS holds annual Veterans Day celebration TCBOE district 5 board member ready to get to work Ag center seeing success, continuing to grow Fighting food insecurity one song at a time Local Weather Currently in Alexander City 59° 69° / 54° 10 PM 59° 11 PM 58° 12 AM 57° 1 AM 56° 2 AM 55° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.