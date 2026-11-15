Music extended far beyond the walls of the Dadeville Performing Arts Center on Sunday, but what was taking place inside was for a much bigger purpose. 

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Sarah Chase / TPI Lake Community Church praise team kicks off the gospel extravaganza and food drive at the Dadeville Performing Arts Center on Sunday. Sardis Missionary Baptist Church youth choir and Shady Grove Baptist Church youth choir also performed.

DPAC hosted its gospel extravaganza and food drive Sunday bringing the community together and fighting food insecurity at the same time. Where the canned and dry goods will go is still being determined, but DPAC president Kim Walls said there are many places that could benefit.