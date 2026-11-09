Writing is about to get much easier for Tallapoosa County. 

Two local authors, Susie Mattox and Harold Banks, are starting a writing group with the goal of creating a community of writers built on five pillars: constructive feedback, accountability, skill development, community support and industry networking. The group is having its first meeting at 12:30 p.m. Tuesday in the Dadeville Public Library bookshop basement and is open to anyone in Tallapoosa County. 