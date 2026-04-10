Earning an overall superior rating is not just about hitting every note perfectly.
According to Reeltown High School band director Eric Thompson, it requires making the music come alive.
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