Camp Hill started early in its celebration of veterans. 

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Sarah Chase / TPI Camp Hill police chief Corey Shaw speaks about his service and the importance of thanking veterans at the Town of Camp Hill's Hometown Heroes Veterans Appreciation Program.

The Town of Camp Hill held its annual Hometown Heroes Veterans Appreciation Program on Tuesday morning starting with a veterans honor walk outside the Town Municipal Complex. But inside the town hall building afterwards is where the veterans in attendance got the chance to truly feel cherished.  