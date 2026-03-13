Expanding their musical talents, three Reeltown High School band students were selected for the Alabama Bandmasters Association district 6 honor band. 

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Submitted / TPI Amelia Dillman, right, Jacob Fuller and Hunter Koubek with their band director Eric Thompson.

RHS junior Jacob Fuller and junior Amelia Dillman performed in the district band. Eighth grader Hunter Koubek performed in the district and Alabama All-State band for the second year in a row. He also earned first chair trumpet. 