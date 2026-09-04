Southern Prep certainly got its wake-up call in 11-man football last Friday against Autauga Academy.

In the AISA-to-AHSAA-back-to-AISA Bowl, which is still a working title, the Generals had a field day running the ball. Of the 595 total yards Autauga Academy racked up, 585 yards came for a three-headed monster in the backfield.

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