As much as the conversation around the AISA is in relation to the new GSIAA league created, there is an underlying storyline emerging. For the first time in over four decades, Southern Prep is making the leap from 8-man football to 11-man.

Last year was rocky for the Rangers, losing their coach Richard Bell the second week of the season while also battling injuries led to a 3-8 record. However, the past is the past and the Rangers move on to bigger challenges, with that lofty expectation in their inaugural 11-man season.

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File / TPI Southern Prep quarterback Brayden Pace (7) and the Rangers make the jump from 8-man to 11-man this season for football. Southern Prep has a rough road ahead which includes a three-time state champ.