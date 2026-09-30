Tallapoosa County Department of Human Resources fostering department is doing well and is looking to do even better. 

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Sarah Chase / TPI Peyton East with the Tallapoosa County Department of Human Resources foster care system answers questions from the Kiwanis Club after giving them an overview of its current happenings and what they do.

Tallapoosa County DHR is hosting a free foster parent recruitment from 10 a.m. to 4 p.m. Friday.