A federal judge in Montgomery has sentenced the final defendant in a drug-trafficking conspiracy that funneled narcotics and other contraband into a State of Alabama correctional facility in Elmore. In total, five defendants have now been sentenced for their roles in the scheme.

On July 30, Lilbrian Rondarrius Ladd, 28, a former inmate at the Elmore Correctional Facility, was sentenced to 215 months in prison after pleading guilty to conspiracy to distribute controlled substances. Following his term of imprisonment, Ladd will serve five years of supervised release. There is no parole in the federal system.

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