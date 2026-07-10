Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from July 2 to July 7 - TEMPLATE Jul 10, 2026 23 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.July 7 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m• r2?5246 r@76C[ ca[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^DA2?mk^Am kAmkDA2?m• r9C:DE@A96C tK6==[ cd[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF=J ek^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• |2FC:46 (:==:2>D[ bd[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C E9C66 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• uC2F5F=6?E FD6 @7 2 4C65:E @C 563:E 42C5 2?5 E967E @7 =@DE AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF=J dk^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• pFDE:? y@9?D@?[ ba[ @7 |:==3C@@<[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF=J ck^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• q=2<6 u2=2DD:[ a`[ @7 r=2?E@?[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF=J bk^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• y@9? |F==:?D[ bb[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mkDEC@?8myF=J ak^DEC@?8mk^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• $F>>6C |255@I[ ba[ @7 |:==3C@@<[ H2D 2CC6DE65 7@C EH@ 4@F?ED @7 A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ D64@?5\568C66 AC@>@E:?8 AC:D@? 4@?EC232?5 2?5 E2>A6C:?8 H:E9 6G:56?46]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m• w2C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Local cheer coach arrested on sex abuse charges Bear hit by vehicle in Elmore County, later euthanized Four juveniles allegedly responsible for rock throwing 3 arrested for Titus robbery, assault More details revealed in cheer coach arrest Local Weather Currently in Alexander City 75° 75° / 72° 8 AM 78° 9 AM 81° 10 AM 84° 11 AM 86° 12 PM 87° Online Poll Did you see the bear? You voted: Yes No On Facebook only Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.