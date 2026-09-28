Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Sept. 2 to Sept. 10 Sep 28, 2026 19 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Editor’s Note: Tallapoosa Publishers Inc. reports these police incidents exactly as they are reported to us.Wetumpka Police Department × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDEC@?8m$6AE] `_k^DEC@?8mk^AmkAm• v23C:6==6 y@J[ ae[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] hk^DEC@?8mk^AmkAm• uC2?4:D4@ #2>:C6K\{@A6K[ cc[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 2EE6>AE:?8 E@ 6=F56[ C6D:DE:?8 2CC6DE[ AF3=:4 :?E@I:42E:@? 2?5 @3DECF4E:@? @7 8@G6C?>6?E @A6C2E:@?D]k^AmkAm• %:772?J y24<D@?[ c_[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C AF3=:4 :?E@I:42E:@?[ 5:D@C56C=J 4@?5F4E 2?5 @3DECF4E:@? @7 8@G6C?>6?E @A6C2E:@?D]k^AmkAm• rC2:8 $9F7@C5[ dh[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] fk^DEC@?8mk^AmkAm• {] q62D=6J {J<6D[ eb[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 7:G6 4@F?ED @7 72:=FC6 E@ 2AA62C]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ek^DEC@?8mk^AmkAm• y2D@? w6?CJ[ da[ @7 rF==6@<2[ %6??6DD66[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46]k^AmkAm• $E6A92?:6 z6J[ ce[ @7 (6EF>A<2[ H2D 2CC6DE65 7@C 496>:42= 6?52?86C>6?E[ A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAm• z2C6? $2=E6C[ ch[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 7@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ]k^AmkAm• #@36CE {@4<6EE yC][ cf[ @7 |@?E8@>6CJ[ H2D 2CC6DE65 7@C 5C:G:?8 F?56C E96 :?7=F6?46 2?5 >2?F724EFC6[ FD6 @C D2=6 @7 DJ?E96E:4 FC:?6]k^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• w2C2DD:?8 4@>>F?:42E:@?D H2D C6A@CE65 @? }@CE9H6DE |2:? $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ck^DEC@?8mk^AmkAm• $64@?5\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? &]$] w:89H2J ab`]k^AmkAm• u@FCE9\568C66 E967E @7 AC@A6CEJ H2D C6A@CE65 @? r@>A2?J $EC66E]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] bk^DEC@?8mk^AmkAm• $2G2??29 %C2H66<[ bd[ @7 %2==2DD66[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46[ D64@?5\568C66 A@DD6DD:@? @7 >2C:;F2?2 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAm• p 5@>6DE:4 4@>A=2:?E H2D C6A@CE65 @? q2C?6D r@FCE]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE] ak^DEC@?8mk^AmkAm• y6?2J }6=D@?[ c_[ @7 $6BF:>[ (2D9:?8E@?[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 2 4@?EC@==65 DF3DE2?46 2?5 A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2]k^AmkAm• p2C@? (9:EE642C[ ce[ @7 $E6G6?DG:==6[ |@?E2?2[ H2D 2CC6DE65 7@C A@DD6DD:@? @7 5CF8 A2C2A96C?2=:2 2?5 @3DECF4E:?8 ;FDE:46 FD:?8 2 72=D6 :56?E:EJ] k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Police Reports Crime Arrest Wetumpka Recommended for you Herald e-Edition Wetumpka Herald Wetumpka Herald Most Popular Maroon Machine shares self reflecting program Player of the Week: Karsen Tate impresses in first start in new position Main Street Wetumpka celebration more than 10 years in the making Wetumpka drops non-region game to Smiths Station Arrest and incident reports of the Wetumpka Police Department from Sept. 2 to Sept. 10 Local Weather Currently in Alexander City 58° Clear84° / 53° 1 AM 57° 2 AM 56° 3 AM 55° 4 AM 55° 5 AM 54° Online Poll Do you trust your local newspaper? You voted: Yes No Vote View Results Back Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.