The cards were stacked against Karsen Tate heading into his first start at quarterback.

For one, he didn't start the season at that position; he was one of the key running backs for the Wetumpka offense. For two, he had to fill in for an injured upperclassman who set school passing records the year prior. And for three, he’s doing all this as a sophomore in high school.

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Cliff Williams / TPI Wetumpka's Karsen Tate (6) scored three touchdowns in his debut at quarterback. He is the Elmore County Player of the Week.