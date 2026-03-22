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More hardware is coming to the Wetumpka Depot Players.

They are returning to their homestage after being awarded Best in Show at the 2026 Southeastern Theatre Conference (SETC) Theatre Festival in Chattanooga with their  production of Laundry and Bourbon. It’s the festival’s highest honor is one of several awards the Wetumpka Depot Players won.

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