Coosada
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Cliff Williams / TPI The Town of Coosada advertised a council meeting as 11 a.m. Tuesday, June 17. It happened at 10 a.m. Wednesday, June 17. Town officials called the sign a human error.

The sign outside of Coosada Town Hall read “Tuesday 06/17/26 Council Meeting 11 a.m.”

The sign also indicated a work session beginning at 10 a.m. using the same date. Interestingly, Tuesday does not match up with June 17, 2026. It was Wednesday.

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