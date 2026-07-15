La Jarvius Chaney

La Jarvius Chaney

Cyber tips in May from the National Center for Missing and Exploited Children concerning child sexual abuse material led to the July 1 arrest of a Deatsville man.

The Millbrook Police Department was alerted by the national agency that a cellphone had downloaded child sex abuse material in Millbrook. An investigation led to the arrest of La Jarvis Chaney, 20, of Deatsville.

Tags

Recommended for you