Editor’s Note: This article contains graphic images and details about alleged sexual abuse of a child and may be triggering to some readers.
Three people were allegedly sexually abused by Todd Sterlin Trolinger Jr. in Gulf Shores July 2 and 3.
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