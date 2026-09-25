Edgewood Academy struggled to find its footing Friday night, falling to Abbeville Christian Academy 37-0.

The Wildcats couldn’t generate enough offensive production throughout the game, while Abbeville Christian consistently found opportunities to move the ball. Edgewood’s struggles on defense made it difficult for the Wildcats to establish any momentum and keep pace with the Generals.

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File / TPI Edgewood quarterback Nick Rodopoulos (9) and the Wildcats fell to Abbeville Christian 37-0 on Friday night.